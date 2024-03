Adriá Soriano: las dificultades de los tenistas para ser profesionales

En Colombia y en el mundo, son miles los deportistas que sueñan llegar al nivel profesional para poder disputar los más importantes torneos del circuito ATP o WTA. Uno de ellos que ha logrado destacar por su talento y habilidad es Adriá Soriano, quien recientemente le entregó a Colombia la victoria en una serie de la Copa Davis.



El nacido en Barcelona, pero nacionalizado colombiano, Soriano se encuentra ubicado en la posición 576 del ranking mundial de la ATP, sin embargo, sueña con ocupar el top 100 y para eso, ha tenido que cruzar un largo camino.

Según comentó el tenista colombo español, en entrevista con el portal Caracol Sports, una de las principales dificultades que tienen los deportistas es el factor económico. “Hay gente que quiere hacer cosas y no puede por falta de recursos, a veces no pagan lo que deberían; la cuenta bancaria empieza a acercarse a los números negativos, duermen en pocilgas”.



Con 24 años, Adriá ha logrado estar en varias finales de torneos ITF y busca ser uno de los mejores en el país, sin embargo, llegar a este punto no ha sido fácil, según reveló. “Por suerte soy un amante de este deporte y eso ha hecho que pueda salir adelante en situaciones distintas”.



Posteriormente comentó que: “No te alcanzas a imaginar las pocilgas donde duermen, las barbaridades que llegan a hacer para competir una semana más. Ahora, yo nunca he tenido que hacer eso. Claro, si he dormido en una habitación mala, pero tenía cama”.



Por ahora, el tenista se sigue preparando y alistando para las próximas competencias que tenga, ya sea a nivel individual o en dobles. Así mismo, el equipo de Colombia espera para disputar en septiembre de 2024 el Grupo Mundial I de la Copa Davis, donde buscará clasificar a los Qualifiers de 2025.