Novak Djokovic confiesa las razones de su derrota en el Indian Wells

Novak Djokovic tuvo uno de sus más amargos partidos en la historia de su carrera deportiva en medio del Indian Wells, torneo en el que no participaba desde el año 2019.



El serbio inicio la competencia de la mejor manera derrotando a Aleksandar Vučić con parciales 6-2 5-7 y 6-3. Este triunfo le otorgó pase directo al número uno del mundo a la tercera ronda del Masters 1.000, donde se enfrentó al italiano Luca Nardi.

Tras 2 horas y 22 minutos de partido, Nole fue derrotado con parciales 6-4, 3-6 y 6-3 quedando automáticamente eliminado del Indian Wells. Al término del encuentro, Djokovic atendió a los medios de comunicación revelando las razones que lo llevaron a ser superado por el número 123 del ranking mundial de la ATP.



Nole afirmó que analizará lo hecho para determinar lo que pudo haber hecho mejor. “Estoy jugando menos torneos y estoy siendo más selectivo con mi calendario. Quería hacerlo bien, pero no pudo ser y tenemos que seguir”, afirmó.



Seguidamente, fue enfático en resaltar que: “Me quedé sorprendido con mi nivel. Mi nivel fue muy malo. Es así. Se juntaron las dos cosas. Él tuvo un buen día y yo tuve un mal día y fue un resultado malo para mí”. Además, manifestó que cometió “errores no forzados terribles”.



Respecto a la influencia por no haber participado desde el Abierto de Australia y los cinco años sin haber disputado el Indian Wells, Djokovic resaltó que “pueden ser ambas cosas”.



Finalmente, se refirió sobre su participación en el próximo Masters 1.000 de Miami. “De momento Miami sigue en mi calendario. Veremos. Hace 10 minutos estaba en la pista, así que aún tengo la cabeza caliente. Necesito un día o dos de descanso y entonces vere qué hago”.