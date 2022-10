Activistas climáticos tapan hoyos del campo de golf del Open de España

Activistas climáticos del colectivo de acción directa Rebelión o Extinción han tapado con cemento varios hoyos del campo de golf Club de Campo Villa de Madrid, donde este jueves arranca el torneo europeo Open de España, para denunciar el "despilfarro de agua" en medio de la sequía.

Los miembros de este movimiento social centrado en la lucha contra la crisis climática que llegó a España en 2019 se han movilizado en la madrugada del jueves para sabotear tres hoyos del campo de golf madrileño, donde han colocado una pancarta que reza "este hoyo ha engullido hoy 100.000 litros de agua". Con esta acción de sabotaje, los activistas han querido señalar "la irresponsabilidad y el cinismo de una élite que ni siquiera ha sido capaz de tomar la iniciativa en el verano más caluroso desde que hay registro, según la Agencia Estatal de Meteorología, y hacer una pequeña renuncia como regar sus campos de golf", han explicado en declaraciones a EFE.



La protesta sigue la estela de los ecologistas de este mismo colectivo que en agosto rellenaron de cemento los hoyos de varios campos de golf en Francia, para subrayar también la presión hídrica que estos recintos ejercen en plena sequía. Según sus cálculos -basados en las cifras que maneja la organización Ecologistas en Acción, según han precisado-, cada hoyo que han tapado de cemento consume cerca de 100.000 litros de agua diarios para mantener el césped que lo rodea.



"En España se riegan cada día 437 campos de golf", señalan los activistas, que inciden en que la cifra "supone un consumo de agua superior al de las poblaciones de Madrid y Barcelona sumadas, para un entretenimiento que disfruta apenas un 0,6 % de la población". Su protesta se enmarca en la peor sequía registrada en Europa en los últimos 500 años y que ha afectado especialmente a España, donde algunas comunidades autónomas este verano han aplicado restricciones al uso del agua y donde la reserva hídrica, ahora al 31,9 % de su capacidad, continúa a la baja.

Sellamos con cemento los hoyos del Open de Madrid de golf: consumen 100.000 litros de agua al día.



Sufrimos las peores sequías en 2100 años: cerremos el grifo a este entretenimiento elitista.

#SomosAguaEnRebelión #ReferendumGolf pic.twitter.com/6afFugOXXH — Extinction Rebellion Spain (@esXrebellion) October 6, 2022

"Mientras batimos récords de temperatura y se seca Doñana, el presidente de Andalucía reclama más agua para los campos de golf, futbolistas franceses se ríen cuando les preguntan si cambiarían su jet privado por un tren y empresarios estadounidenses lanzan cohetes al espacio para hacer turismo o con el macabro objetivo de huir del planeta cuando no sea habitable", alegan, y aseveran que "los ricos son un lujo que no nos podemos permitir".



"Da rabia que se atrevan a decir que actividades como el golf son buenas para el planeta, que es lo que dice Acciona ñpatrocinador del Open de Españaí y que es solo un ejemplo más de greenwashing", señalan a EFE en relación al "lavado verde de imagen" de las empresas. Para reflejar esta tendencia de reverdecimiento de valores corporativos que no se corresponden con la huella ecológica de una entidad, ponen también el ejemplo de que Coca-Cola, "la empresa que más plástico genera del mundo", vaya a patrocinar la 27ª cumbre del clima COP27 en noviembre.



El colectivo, que entre sus principales demandas incluye la de democratizar la toma de decisiones sobre acción climática mediante asambleas ciudadanas, ha exigido con esta acción un referéndum "para que la ciudadanía tome el control del agua y pueda decidir si quiere prohibir el golf en España, para proteger" las reservas de agua "con un mínimo sacrificio".