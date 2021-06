La foto que tranquiliza al mundo por el desplome de Christian Eriksen

Christian Eriksen se fue del partido Dinamarca vs. Finlandia, de Eurocopa 2021, en camilla, después de desplomarse en el campo de juego y ser reanimado y atendido por más de diez minutos.



La angustia y la tristeza se tomó el estadio danés; los aficionados, compañeros de selección y hasta su esposa, no entendían lo que pasaba y lloraban dramáticamente al no conocer el estado real de salud del volante del Inter de Italia.



Las redes sociales, los medios de comunicación y las agencias informativas esperaban dar la noticia de cómo estaba Eriksen. Por fortuna, una foto de AFP trajo tranquilidad.



En la imagen se ve a Eriksen en la camilla, saliendo del campo rodeado de sus compañeros y cuerpo médico de la selección de Dinamarca.



Eriksen se ve consciente, con sus ojos abiertos y su mano izquierda en la frente. ¡Está bien!



Claro que los exámenes darán una luz sobre su condición. El jugador fue trasladado a un hospital cercano y espera conocerse un parte oficial.