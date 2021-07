¡La unión ‘azzurri’! Verratti, Bonucci: baluartes para el título

Italia encontró el camino al título en la Eurocopa desde los penales, en un duelo marcado por la paridad en los 120, no solo por el marcador, sino por la propuesta mostrada por cada uno de los oncenos y entrenadores. Y es que el batacazo de los de Mancini va no solo por el marcador y los tiros desde los doce pasos, el rol desempeñado durante todo el encuentro fue la muestra del trabajo, unión y calidad en todas sus zonas.



Atrás quedó ese recuerdo del catenaccio, que durante todo el campeonato, fue de menos a más, con esa esencia en ofensiva y hombres importantes, pero, cuando recurrieron al plan defensivo, se cerraron en esa zona. Hablar de una sola figura sería egoísta, pero la unión en su zona defensiva, destacada por Leonardo Bonucci, fue elemental no solo por el gol, junto a Chiellini conformaron una pareja de centrales para sacar a su equipo desde el fondo, además, de ser equilibrados, manteniendo la comunicación para no caer en errores.



Pero el reconocimiento también recae en la zona de volantes, destacando a Marco Verratti como el motor. El tanto madrugador de los tres leones cambió el plan inicial de los italianos, sin poder exponerlo. Pero entrando en calor, fue fundamental con su precisión en los pases, siendo el jugador para descargar, recepcionar y comunicarse con los jugadores en los extremos del campo.



Junto a Jorginho, lograron neutralizar los ataques de Inglaterra, evitando quedar disparejos, teniendo en cuenta que la velocidad de los hombres de Southgate los llegaría a superar, ante el más mínimo espacio.



El tanque no le dio, pero, batalló en el frente de ataque, siendo incisivo y generando peligro. Federico Chiesa en banda derecha inicialmente, para luego terminar en izquierda, siempre con vocación ofensiva, pero sin encontrar comunicación con Immobile.



Un onceno repleto de trabajadores, que entendieron la idea de Mancini para luchar y batallar contra la adversidad y la favorita Inglaterra, por individualidades. Dejando todo en los penales como el destino lo quizo, con Donnarumma inmenso, seguro al atajar dos cobros.