Hasta en las mejores familias: 'firmatón' para repetir 'semis' de Euro

Inglaterra avanzó a la final de la Euro 2020 por primera vez en su historia y eso es todo lo que quieren saber en ese país. Pero los seguidores de Dinamarca aún sienten que fueron víctimas de una injusticia y esperan agotar todas las instancias para resolverlo.

La UEFA ha admitido al menos cuatro quejas por ese partido y eso alienta a los protestantes: una sobre la presencia de dos balones en el momento del cobro del penalti, otra contra un fanático que habría apuntado un láser a los ojos del arquero danés Kasper Schmeichel y otra más contra los hinchas que abuchearon el himno nacional danés y los responsables de fuegos artificiales.



Por eso el aficionado Cris Pinto, indignado por ver la repetición de la acción en la que se ve que no hay falta en el área contra Sterling, cuando se jugaba la prórroga de la semifinal, ha iniciado una petición en Change.org titulada 'Revancha Inglaterra vs Dinamarca'.



"Deseamos anular la decisión de penalti contra Dinamarca. Fue una decisión incorrecta, debe haber contacto para una penalización y no hubo absolutamente ningún contacto. Si esto no se supera, mostraría un fracaso de la UEFA y el hermoso juego de fútbol", argumenta el demandante.



En pocas horas ya la 'firmatón' superó más 1.500 personas que se unen a la iniciativa. ¿Hará eco en la UEFA? Es muy poco probable pero, de escucharse, eso sí que sería un hito.