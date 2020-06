Las confesiones del 'Tino' Asprilla en la intimidad: medidas y más

Faustino Asprilla tiene mucho tiempo libre por estos días y en sus entrevistas habla, literalmente, de lo divino y lo humano.

Esta vez tuvo una picante charla con la DJ Marcela Reyes, a quien le respondió hasta la más íntima pregunta.



El momento más intenso ocurrió cuando ella, metro en mano, le preguntó cuánto mide su pene: "¿Me mido el pipí y digo lo tengo de esto, me mide tanto, me creció hoy, se me achicó? Eso no se mide. El que se lo miden es porque no está seguro de lo que tiene, eso está más claro que el agua. No soy de los que anda con un metro. Eso no se mide”, dijo.



Sobre su desempeño simplemente apuntó: "En la pieza mía tengo un cuadro de los 12 Apóstoles y cuando hago el amor esos manes me aplauden”, dijo el exjugador en más de una hora de entrevista.