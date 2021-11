¡Candela! El fuerte cruce entre La Volpe y Ruggeri en TV de Argentina

Ricardo La Volpe y Óscar Ruggeri, dos campeones del mundo con Argentina, protagonizaron un caliente debate en ESPN F90, el cual dejó miles de comentarios en las redes sociales, por las palabras dichas por ambos en el popular programa deportivo. Todo se dio después de que se hablara de Diego Armando Maradona en la Copa Mundo del 86. La Volpe criticó los tratos exclusivos con el 'pelusa'; Ruggeri lo defendió a capa y espada.

"En el 86 ustedes no podían salir y Diego salía todas las noches", dijo La Volpe, campeón del mundo en el 78 con Argentina, tras una charla en el set sobre las formas de juego, estrategias, jugadores y códigos en los vestuarios.



Ruggeri, campeón en el 86 junto a Maradona, le respondió con vehemencia y encendió la polémica: “En México yo nunca vi que Diego saliera, nos metimos adentro de la concentración. Pero se ve que vos tenés todo claro”.



La Volpe, en tono irónico, se puso el tapabocas en los ojos, como un gesto representativo a la actitud de los demás integrantes de la selección del 86, al saber que Maradona abandonaba la concentración en pleno Mundial.



Ruggeri contraatacó y dijo: “Recién hablaste de códigos, esto es no tener códigos. Porque si Diego salía y nosotros no lo sabíamos, igualmente es no tener códigos. Me extraña de vos, que tenés 70 años, sabiendo que Diego no está vivo, que digas que se iba de la concentración. Si estuviera ya habría salido a contestarte”.



Y añadió: "¿O sea que vos del portón para afuera sabías más que yo desde el portón para adentro?".



La Volpe respondió: “Vos estás respetando muy bien el código. Vas a defender a Maradona y mantendrás algo que no vas a decir. Yo no estaba adentro, pero veía del portón para afuera. Qué vas a saber vos si no sabés lo que pasaba... Vine a hablar de fútbol, no de códigos. Me aburrí con todo lo que decís, no sabés nada de fútbol”.



Lo dicho por La Volpe causó la furia de Ruggeri, quien atacó al ex entrenador de México y le recordó su oscuro pasado como director técnico de Boca Juniors.



"Vos sos un fenómeno que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca en tres partidos que lo dirigía mi nene de cuatro años así sentado, sin tocar nada. No hiciste nada y te haces el fenómeno y me venís a encarar a mí sin códigos y sin nada, perdiste todo... Mirá lo monstruo que sos que saliste con camisa blanca y corbata roja a dirigir un partido en la Bombonera. El boludo de la fecha. ¿Decís que Riquelme no puede jugar? Dale, La Volpe, dejate de joder”, dijo.



Y continuó: “Te hacés el que sabés todo... Qué mierda tengo que calentarme yo. Pensás que todo el mundo está esperando a que vengas y que nos vamos diciendo ‘qué claro que tiene todo La Volpe, es un fenómeno. Todo lo que enseña, es un genio’. Decile a los de Boca que sos un genio”.



“¿Vos dirigiste a Boca? No. Qué lástima. A mí me fueron a buscar a México para dirigir a Boca”, interrumpió La Volpe.



Ruggeri finalizó el acalorado debate, asegurando: “No sé qué hicieron, pero se arrepintieron”.