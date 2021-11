Montero tendría luz verde y se sumaría a Millos antes de lo previsto

La relación entre el arquero Álvaro Montero y el Deportes Tolima se fracturó luego que firmara su vinculación con Millonarios pensando en el 2022. En el equipo pijao no lo volvieron a tener en cuenta y el arquero ya tendría luz verde para sumarse al equipo albiazul, con el que empezaría a entrenar aún sin haber terminado el campeonato, en el que incluso estaba siendo protagonista.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Montero estuvo el pasado fin de semana en Bogotá, cuando el pijao recibió a Millonarios en Ibagué, pues se encontraba buscando casa. Se regresó a la capital tolimense y estaría alistando maletas para trasladarse definitivamente a la capital. "Tras una charla jugador-Club, ahora SI existe la posibilidad que pueda entrenar con el equipo, no mañana, pero si la próxima semana", aseguró.



El guardameta guajiro no volvió a ser incluido en las convocatorias después de firmar con Millonarios, vínculo que lo unirá por tres años desde el 1 de enero de 2022. Las directivas no ocultaron su molestia y en un comunicado hicieron saber su descontento por no haber respetado el vínculo que lo unía al vinotinto y oro hasta el 31 de diciembre del presente año.



Según el panorama, Montero habría llegado a un arreglo para salir antes del Tolima y en Millonarios, como lo quieren tener en forma, le permitirían sumarse antes de tiempo.



La buena noticia para los hinchas del Deportes Tolima es que Jefferson Martínez, arquero con pasado azul, ya está listo para volver al ruedo. Superó una lesión que lo marginó por varias semanas de los planes de Hernán Torres. "Pasaron 103 días. Falta poco", escribió el arquero en redes.