Lluvia de críticas a La Volpe por dura frase contra Cardona y Riquelme

Ricardo La Volpe, campeón del mundo con Argentina en 1978 y también ex entrenador de fútbol, tuvo un acalorado debate en el programa F90 de ESPN, en el que lanzó una fuerte frase contra los jugadores tipo 'enganche' como Edwin Cardona y Juan Román Riquelme, al asegurar que esta clase futbolistas no son considerados en sus equipos por ser 'lentos'.

'¿Con vos Cardona juega?', fue la pregunta de Sebastián Vignolo, conductor del programa, que encendió la polémica en el set de grabación y que causó múltiples comentarios de aficionados en las redes sociales, quienes manifestaron su desacuerdo con las declaraciones que dio el extécnico de la Selección de México, Boca Juniors, Toluca entre otros.

"(Cardona) No me convence ese estilo de jugador. En México nunca jugó, menos mal que nunca lo tuve. Algunos lo ponían suelto y otros de un enganche mentiroso. Conmigo es difícil que juegue porque considero que en este fútbol nuevo no van esa clase de jugadores”, dijo La Volpe.



Y añadió: "Riquelme conmigo tampoco jugaba. En el ámbito nacional era un fenómeno, ganó todo, pero yo busco el ideal, y Riquelme no lo es... Ambos son grandes jugadores, pero en los sistemas modernos esos jugadores que no corren, hoy no la tocan", sentenció.



Lo dicho por el 'bigotón' generó miles de opiniones entre críticos e hinchas, que no aceptaron los argumentos del ex entrenador para no considerar a jugadores con la calidad de Riquelme o Cardona.



Por ejemplo, Diego Latorre, también panelista de ESPN, escribió en su cuenta de Twitter que "Lavolpe dice 'no juego con enganche', cree que la táctica está hecha de piezas de ajedrez y no de jugadores de fútbol. Cree que para que un equipo funcione hay que priorizar la distribución de los jugadores antes que la influencia, los conceptos o la jerarquía de esos futbolistas. Habla de táctica en el vacío, sin nombres propios, como si el fútbol fuese computarizado. Por eso mismo sostiene que dejaría afuera de su equipo a un futbolista como Riquelme. Un absoluto disparate".