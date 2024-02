Duro regaño de Eduardo Luis a hinchas de Junior: 'no me echen cuentos'

Eduardo Luis López, el 'toxi relator', les habló duro a los hinchas del Atlético Junior, que es campeón vigente y es segundo en la Liga Betplay I 2024.

La razón de la molestia fue el pobre acompañamiento de los hinchas, que en teoría agotaron 25.000 abonos pero, en el último partido contra Independiente Medellín, que ganaron los tiburones de manera contundente, con una goleada 3-0.



“Siempre hay una excusa para que el estadio no esté lleno… Papi, llenen ese hijuemadre estadio, pues. Son los actuales campeones, les arman ese combo tan bravo. Debería ser el mejor parche del mundo. Ningún concierto del mundo debería ser mejor que ir al Metro a ver a Junior con ese equipo”, dijo.

El mensaje de @EduardoLuisFut a el hincha de Junior: pic.twitter.com/Hw0or34DZG — Juan (10⭐) (@JuanOrte09) February 2, 2024



“Actuales campeones, en un partidazo contra el rival al que le ganaron el título. Muy poco público, pero acá los regaño. ‘Pao, pao’. Regaño del Toxi para Junior. Pao, Pao. ¿Qué es esto, pues?”, añadió el ‘Toxi’.



“A mí no me vengan a decir que la situación está muy dura porque para las frías sí hay. A mí no me echen cuentos que el lunar es la baja asistencia de público”, concluyó el relator.