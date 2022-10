¡Ténganle miedo a Gattuso! Insólita reacción con suplente del Valencia

Valencia fue a El Sadar para enfrentar al Osasuna. En condición de visitante, sacaron un resultado favorable gracias a Mouctar Diakhaby y a Justin Kluivert. Sin embargo, el defensor central Diakhaby pasó de héroe a villano, y Gennaro Gattuso le recriminó una insólita acción, y es que a los 84 minutos vio la primera amarilla al protestar una jugada.

Por la misma vía, vio la lamentable tarjeta roja por una segunda amarilla. Gennaro Gattuso lo sacó a los 86 en su lugar ingresó Gabriel Paulista. Nadie se esperaba que un suplente, ya amonestado fuera a recriminar una jugada. A los 90 minutos peleó una acción, y el árbitro le mostró la segunda cartulina, expulsándolo.



Gennaro Gattuso no lo podía creer, Pues, pese a no estar en cancha ya, se perderá el próximo juego contra el Elche. Gennaro se dirigió a Mouctar Diakhaby, y pateó la nevera que estaba a su lado. Luego explicó, "me he enfadado con él. En el banquillo tengo que habar solo yo y mi asistente, no mis jugadores. Perder un jugador para el sábado porque no está tranquilo en el banquillo es inaceptable".



Se desquitó con una nevera y le abrió los ojos a Mouctar Diakhaby que de curiosa manera se ganó la expulsión. Dejó otro mensaje Gattuso, "un jugador que está en el banquillo tiene que estar tranquilo". Dos protestas, una dentro del terreno de juego, otro afuera del rectángulo verde consumieron la ira del estratega italiano. El video es curioso, cualquiera le tendría miedo a su entrenador si le abre los ojos como lo hizo Gennaro.