¿Todo fue un invento? Piqué desmiente pelea con hermano de Shakira

En días pasados, Gerard Piqué fue a Miami para visitar a sus hijos y también para arreglar algunas cuestiones de la custodia con su expareja, la colombiana Shakira.



La llegada del futbolista generó gran expectación ya que era la primera vez que se veía con la cantante tras su marcha de Barcelona.



Sin embargo, además del reencuentro surgió a la luz un supuesto encontronazo que acabó con Piqué y Tonino Mebarak dándose de golpes según desveló Verónica Bastos de Telemundo.

“La noticia del fin de semana es que, se supone, Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, hermano de la cantante, se tendría que haber ido a golpes con Piqué para defender a su hermana...La policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, dijo la periodista en su momento.



No obstante, en ‘El Programa de Ana Rosa’, Paloma Barrientos se puso en contacto con el entorno de Piqué para conocer si era verdad o no el enfrenamiento.



Ante esto, la respuesta del empresario y exfutbolista fue tajante: No hubo encontronazo, pero asegura que el trato no es tan amigable como antes.



De igual manera, la fuente mencionó que la relación es ‘absolutamente educada’ ya que los niños están presentes en el momento en el que los padres se encuentran para sus charlas.



Por otro lado, Pepe del Real, colaborador del programa de la mañana del canal Telecinco de España, se ha contactado con el entorno de Shakira y trasladaron que Piqué y el hermano de la colombiana mantienen contacto telefónico de manera constante y fluida a pesar de las informaciones que circulan sobre su presunta pelea.