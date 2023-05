Ed Sheeran gana juicio por presunto plagio de ‘Thinking Out Loud’

Este jueves 4 de mayo, el jurado de un Tribunal de Manhattan ha determinado la inocencia de Ed Sheeran por el supuesto plagio de la canción de Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’ al momento de componer su tema ‘Thinking Out Loud’.



Sheeran se levantó y abrazó a su equipo de abogados cuando el jurado determinó que había creado ‘independientemente’ su canción. El músico se mostró contento con la determinación y consideró ‘infundadas’ las demandas de la acusación por derechos de autor.



La demanda fue interpuesta por los herederos de Ed Townsend, coautor del éxito de Gaye que alegaron ‘sorprendentes similitudes y evidentes elementos comunes’ entre las dos canciones.

Como forma de convencer al jurado, Sheeran tocó con su guitarra varias canciones para dar a entender que ambas composiciones eran distintas. El cantante además aseguró que la composición la escribió en un día y que la hizo junto a Amy Wadge, con quien suele trabajar.



De igual manera, el cantante demostró al jurado que la progresión de acordes 1-3-4-5 es un elemento básico de la música pop y no pertenece ni a Gaye ni a nadie.



El resultado de este juicio era seguido por la industria musical, ya que podría haber sentado un precedente para la protección de las creaciones de los compositores y podría abrir la puerta a cambios legales en otras partes del mundo.



Cabe señalar que este es el segundo juicio que gana Sheeran en un año ya que durante el 2022 fue citado por un caso similiar por su canción ‘Shape Of You’.