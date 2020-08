‘Dañaste un hogar’: curiosa crítica a Sara Uribe por estar con Guarín

Sara Uribe y Fredy Guarín llevaron por largo tiempo una relación que les dejó un hijo, buenos momentos y bellos recuerdos. Y aunque la presentadora y el futbolista están distanciados, los usuarios de las redes sociales siguen criticándola por el polémico momento en que se enamoraron, pues el jugador estaba todavía casado con Andreina Fiallo.

Aunque la modelo está acostumbrada a los comentarios malintencionados por Guarín, esta vez la antioqueña destapó a una de sus detractoras; no por el grueso calibre de sus palabras, aunque no fueron para nada amables; el motivo de revelar los mensajes de la usuaria Jhoana Álvarez, es que en el pasado había sido más amable para pedirle ayuda.



“Como dañaste un hogar (…) A Guarín no lo amarra nadie, mija. Dios todo lo cobra y usted sabe el mal que hiciste a ese hogar”, escribió hace poco la usuaria. Lo curioso del tema es que la misma Jhoana le había escrito a Sara meses atrás, muy cordial, para pedirle una oportunidad de trabajo.