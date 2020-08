Original video: Karol G responde a sus críticos que le dicen ‘gorda’

Hace unos días que el mundo del entrenamiento rumoraba el posible embarazo de la artista Karol G, mientras algunos la señalaron por su descuido físico y una posible subida de kilos. Sin embargo, las especulaciones crecían por el silencio de la cantante de música urbana.



Hasta que Karol G decidió desmentir la versión de su embarazo, y enviar un mensaje a sus críticos, con un curioso video en sus redes sociales.



La artista tomó el audio de un video que se ha hecho muy famoso en redes sociales, de la influencer Kathe Ortiz, y le hizo ‘lip sync’: “En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma que coma (…) entonces yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos y si usted me llega a encontrar en la calle le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso (…)”, dice el video.