¡Hasta metió a James! Sara Uribe estalló por rumores sobre Guarín

Los rumores de la separación de Sara Uribe y Freddy Guarín empezaban a ser cada vez más 'notorios', pues la pareja del futbolista se fue de Brasil y llegó a Colombia. También, por la presencia de su expareja, Andreina Fiallo, en el país donde juega Guarín.



Con bastante silencio, Sara Uribe no publicaba nada en sus redes sociales y finalmente estalló por todo este tema. Puso un extenso video en el que explica varios temas.

"Que opinen lo que sea, si soy linda, si soy fea, si soy dientona, si soy quita maridos, si tuve un hijo con Freddy Guarín, si tuve un hijo con Cristiano Ronaldo, si soy la moza de James Rodríguez y le acabo de tener el hijo... me importa un culo lo que la gente opine. Ustedes no me traen a mí la comida. Y saldrán a decir 'ay es que destruyó una familia', cuida la tuya, hasta más no poder, no la dejes sola y sácala con todas tus fuerzas adelante", comentó.



Por otro lado, aunque no respondió el tema de Guarín, se vio bastante molesta y explicó por qué no aparecía en redes sociales y habló sobre más temas en su video.



"En serio: nadie tiene que opinar acerca de tu vida, no tienes que agradarle a todo el mundo, no trates de complacer a todo el mundo, no trates de demostrarle a todo el mundo que eres buena o mala. No sé qué está pasando en redes. Me dan pánico, les cogí pavor y por eso hasta el correo lo borré de mi celular. Mi manager, Laura, es quien publica por mí. Ni conozco las contraseñas", finalizó.