¿No le gustó Brasil? Freddy Guarín y Sara Uribe habrían terminado

Freddy Guarín volvió al fútbol y ya lleva dos anotaciones desde su llegada a Vasco Da Gama, equipo en Brasil con el que el colombiano encontró una nueva ilusión.



Sin embargo, ahora el problema para el futbolista colombiano no sería en tema de juego, sino personal. 'Lo Sé Todo', canal de entretenimiento y chismes, contó los detalles de una posible ruptura con Sara Uribe.

Según Ariel Osorio, en los últimos 15 días la pareja se habría alejado. Sara regresó a Colombia, pero no está en la lujosa casa que el jugador tiene en Medellín.



"Sara y Freddy habrían terminado, o por lo menos peleados sí están”, dijo el presentador, e insinuó que ella no quiere vivir en Brasil, donde ahora juega Guarín.



El futbolista colombiano, que podría cambiar de equipo para el 2020, no ha vuelto a subir fotos con Sara Uribe, quien sí lo hizo con su hijo, escribiendo "Eres todo lo que necesito".