Robinho podría ser condenado o extraditado: esto es lo que se sabe

La leyenda del fútbol brasileño y del Real Madrid afronta un proceso judicial luego de conocerse una denuncia en la que Robinho habría estado involucrado en una violación ocurrida en territorio europeo.



Este miércoles 20 de marzo, quince magistrados del Superior Tribunal de Justicia, estarán analizando y tomando una decisión respecto a la pena, que fue ratificada en el 2022, sea cumplida en Brasil y no en Italia, debido a que este país latinoamericano no extradita a sus ciudadanos.

Para que esto sea aprobado, la votación de los magistrados debe tener el voto a favor de la mitad más de uno, según explico el STJ por medio de un comunicado, en el cual se afirma que esto podría darse a conocer durante la jornada de este 20 de marzo.



Cabe señalar que actualmente el exjugador, de 40 años, reside en Santos y por ahora, no se espera que asiste a la sede del tribunal ubicada en Brasilia. Así mismo, la leyenda del fútbol no sería detenido inmediatamente, en caso de aprobarse su condena, debido a que podría recurrir a la corte suprema.



Actualmente, Robson de Souza, se encuentra en libertad a pesar de ser condenado por violar en grupo a una mujer albanesa durante la celebración de un cumpleaños en una discoteca ubicada en Milán durante el 2013.



De acuerdo a la denuncia y a la información de la Agencia Efe, el grupo hizo que la víctima tomará “hasta el punto de dejarla inconsciente e incapaz de resistirse”. Cabe recordar, que el exdelantero fue sentenciado en el 2017 y de manera definitiva en 2022 cuando se encontraba viviendo en Brasil.



Robinho defiende su inocencia y en medio de una entrevista al canal brasileño Record manifestó que se debe a temas de “racismo”. “Espero que aquí en Brasil pueda tener la voz que no tuve allá”, resaltó.

