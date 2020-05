Mejores delanteros para estrella del Bayern: Messi y Cristiano afuera

Bayern Múnich está a pocas horas de oficializar su regreso a la Bundesliga, el partido frente al Unión Berlín es clave para que el equipo bávaro se mantenga en la cima del campeonato, pues de no ganar tendrá solo un punto de diferencia sobre del Borussia Dortmund, el cual ratificó su deseo por el título tras golear al Schalke 04 en el día del regreso al fútbol.

Robert Lewandowski es uno de los llamados a ser protagonista del encuentro, el artillero polaco es la ficha clave en el esquema de Hans-Dieter Flick para conseguir los tres puntos. Lewandowski vive con calma el regreso, y en días anteriores concedió una entrevista para diario Bild de Alemania en la que mencionó cuales eran los cinco mejores delanteros del mundo, con la gran sorpresa de no incluir en la lista a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo.

La única condición que tenía el delantero polaco era no incluirse en el listado, por consiguiente, el artillero no dudo en presentar su top de mejores delanteros en el mundo: "Si hablamos de delanteros como nueve puros, como el clásico delantero centro, yo elijo a Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Kun Agüero y Kylian Mbappé".



Por último, Lewandowski aclaró que no mencionó a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi, porque no son '9' naturales, manifestando que los anteriormente mencionados si lo son.