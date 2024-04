Lamentable: roban vestuario de rival de Medellín en Sudamericana

Durante este domingo 31 de marzo, una polémica envolvió a Always Ready, próximo rival de Independiente Medellín en la Copa Sudamericana. Y es que en medio de su encuentro ante Independiente Petrolero el vestuario del conjunto boliviano fue asaltado.



Los jugadores tras caer en el partido entraron al camerino y se dieron cuenta de que los habían saqueado. Según un video difundido en redes, se ve como el vestidor quedó totalmente revolcado y destrozado.



De igual manera, la delegación de Always Ready denunciaron que sus artículos personales fueron robados por personas que entraron sin permiso al camerino en el complemento del partido.

DESASTRE TOTAL! Así encontraron los jugadores de #AlwaysReady, su camerino, cuando retornaron al mismo luego de haber finalizado el partido. ¿Quién les abrió las puertas? Otro penoso episodio más en el fútbol “PROFESIONAL” Boliviano 🇧🇴. ¡VERGONZOSO!!! pic.twitter.com/sB1R636xFQ — Jaime Vega - Periodista (@JaimeVegaOk) April 1, 2024

Por su parte, para el programa Deporte Total de Bolivia, los jugadores manifestaron su malestar por los hechos y la poca seguridad que demostró el equipo con las cosas que había.



Uno de los que se manifestó sobre el tema fue Diego Medina, quien denunció agresiones de parte de uno de los dirigentes del club y anunció su retiro de la institución aludiendo razones personales.



La noche terminó para Always Ready ahí puesto que tuvieron que alquilar un microbus ya que el que normalmente los transportaba se fue del estadio Municipal de El Alto. Además, pese a ser escoltados por la policía, los hinchas del equipo apedrearon el vehículo que los transportaba.



Tras lo hecho, Elvin Linares, director municipal de Deportes desmintió que se ladrones robaran a los jugadores: “Desmentimos que delincuentes robaron a jugadores. La seguridad está garantizada en el estadio de Villa Ingenio. Este es un tema interno del club Always Ready”.



Por el momento, los jugadores anunciaron que hoy no habrá entrenamiento y en el club no se han pronunciado sobre el hecho y cómo afectará la actividad de la institución.