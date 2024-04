Alfredo Arias: vergüenza por derrota del DIM y críticas al arbitraje

Alfredo Arias no escapó de la autocrítica por la dura derrota del Independiente Medellín 1-4 contra América de Cali en el Atanasio Girardot, en partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay I.



El técnico uruguayo se mostró avergonzado por el partido de sus dirigidos, aunque siente que puede revertir la situación de la mano del plantel.



“Me queda una sensación de vergüenza. No puedo dar una explicación más que a veces pasa esto en el fútbol y hoy nos tocó. Igual tengo mucha esperanza y fe en mis jugadores; ya nos pasó que estuvimos muy mal y ellos reaccionaron, le pusieron el pecho a las balas, y salimos de esa situación, que era peor que ahora”, ´manifestó Arias.



Sin embargo, lanzó fuerte críticas al arbitraje, pues sintió que influyó en el resultado: “Siento que en el tercer gol (de América) hay una mano. En el cuarto gol, hay una falta; revisaron el fuera de juego, pero no la falta que yo le reclamé al juez”.



“Creo que era un partido importante y merecía otro arbitraje. Se desvirtuó todo, mucha entrada de camilla. Y quería que contabilicen yo cuantas veces me quejo de los arbitrajes. Normalmente, digo que son seres humanos, se equivocan. He dicho que el árbitro es como nosotros y se equivoca. Pero hoy yo siento que en un partido en el cual teníamos que ir de atrás después de errores propios”, insistió el técnico charrúa.