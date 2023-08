Richarlison en modo estudiante: el jugador liderará importante marca

El futbolista de la Selección de Brasil y del Tottenham, Richarlison, fue anunciado como nuevo embajador y nuevo estudiante de Open English, líder global en enseñanza de inglés en Latinoamérica y del mercado hispano de Estados Unidos.



La alianza con el jugador ayudará a ampliar el alcance de dicha compañía en el mercado brasileño, brindando más acceso a educación de calidad y fortaleciendo sus iniciativas de responsabilidad social.





Esta alianza con Richarlison va más allá del marketing. En conjunto, Open English y Richarlison donarán R$2 millones en cursos completos de inglés a dos instituciones sociales escogidas por el atleta. Lo que es aún más, la donación es parte de los honorarios negociados con el jugador.



Esta será la tercera vez que la plataforma de enseñanza de inglés utiliza personalidades en campañas de marketing en este país. Entre 2013 y 2015, el fallecido comediante Paulo Gustavo protagonizó anuncios y también trabajó como guionista en campañas de televisión abierta y por cable. Entre 2019 y 2021, el actor y comediante Rafael Portugal representó a la marca en la pantalla chica. “El humor es parte de nuestro ADN y de la forma en que nos comunicamos, y juega un papel importante en la mente de nuestros consumidores”, explica Andrés Moreno, Fundador y CEO de Open English.



En las actividades que se realizan con Richarlison, el humor no quedó por fuera. El lema de la campaña digital será “I speak Open English my friend”, en referencia a la frase utilizada por el atleta al contestar a un periodista durante una conferencia de prensa en el Mundial 2022. “Siguiendo la carrera de Richarlison y la forma original que tiene para comunicarse con sus aficionados - memes, bailes, música - y especialmente durante la última Copa del Mundo, vimos en él un aliado perfecto. Sin mencionar, por supuesto, el hecho de que realmente está buscando aprender el idioma, y estaba interesado en tomar clases en línea con nuestros profesores nativos, en horarios que se ajustan a su ajetreada rutina de entrenamiento. Además de que Richarlison es un deportista vinculado a acciones sociales”, añade Moreno.



hey, tá sabendo da novidade? Richarlison (The Pigeon) agora é embaixador da Open English! 🕊️💙



vem dominar o inglês de vez com o curso online que cabe na sua rotina clicando em https://t.co/0yKjFcyQ12



let's speak Open English, my friend! pic.twitter.com/tD37hRVYdO — open english (@OpenEnglish_BR) August 14, 2023

Como embajador digital de la campaña, el atleta compartirá en sus redes sociales una serie de contenidos sobre su experiencia con el aprendizaje de inglés, en situaciones divertidas y ligeras. Y hablará sobre la importancia del inglés en su carrera profesional y en su vida.



“Cuando era niño, no tuve la oportunidad de estudiar inglés. Y sólo yo, sé la necesidad que me hizo cuando vine a jugar a Europa. Por varios años, tuve que depender de mis compañeros y de intérpretes para entender lo que me decían, dentro y fuera del campo. Por eso estoy muy contento con esta alianza con Open English, porque además de seguir aprendiendo con una escuela que es una referencia en el mercado, podré brindar el estudio de un nuevo idioma a muchos jóvenes brasileños que lo necesitan. Sé que esto hace una gran diferencia, no solo para que consigan un buen trabajo sino, principalmente, para que no pasen por las mismas dificultades que yo pasé,” explica Richarlison.