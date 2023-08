‘Pibe’ Valderrama estalló contra Mbappé: sigue esperando disculpas

Hace varios meses la estrella francesa del PSG, Kylian Mbappé aseguró que el nivel del fútbol sudamericano no era mejor que el europeo y puso de ejemplo a Argentina y Brasil, quienes según el jugador no tenían el nivel para jugar un Mundial.

Luego de mucho tiempo, Carlos ‘Pibe’ Valderrama, el legendario exjugador de la Selección Colombia revivió la polémica y mencionó en una entrevista con ‘La Nación’ de Argentina que Mbappé todavía le debe una disculpa al fútbol sudamericano.



"No lo he oído diciendo me equivoqué. Es que él nunca ha jugado en Sudamérica. Cuando uno se equivoca puede decir: 'Sí señor, me equivoqué', pero no lo he oído. Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día pida disculpas", fue contundente el ‘Pibe’.





El mensaje del Pibe Valderrama a Mbappe. 😮🔥



¿Aceptará Mbappe algún día que se equivocó? #COSFC pic.twitter.com/fQDaaQc7HD — COS (@COSPanama) August 25, 2023



Por ahora, habrá que esperar si Mbappé sale a dar declaraciones al respecto, pero lo cierto es que sigue enfocado en ponerse a punto en PSG tras su pataleta en el mercado de fichajes en el que amenazó con irse del club.