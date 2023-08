James pide pista a Lorenzo en Selección: 'entreno bien, sería honor'

James Rodríguez jugó 13 minutos en la derrota de Sao Paulo por 2-1 contra Independiente del Valle, en su debut en una Copa Sudamericana. "Participación discreta", dijeron medios brasileños. Pero él no está preocupado.

Sumó 70 minutos contra Botafogo y Flamengo y va a su ritmo, según dijo: "Son poquitos minutos pero llegue hace 17 días al club. Mis compañeros ya tienen ritmo de juego ya que hace 3 meses vienen compitiendo. Me siento muy bien físicamente, los entrenadores me están llevando por un buen camino”.



Lo cierto es que tiene club y está jugando y entrenando, con lo cual, según sus cálculos, puede levantar al mano por un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia, que se estrena en este próximo mes de septiembre en las Eliminatorias al Mundial de 2026.



“La verdad que no he hablado con nadie (sobre el bloqueo para Selección). Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir”, dijo en charla con Espn.



El zurdo espera estar en el listado, que debe conocerse este fin de semana e inclusive se anima a hablar de un futuro vestido de amarillo.



“Hay que ser siempre estable, porque en la Eliminatoria pasadas empezamos bien y en la segunda vuelta nos caímos. Entonces hay que ser constantes, hacer una buena Eliminatoria. Ganar los partidos en casa y tenemos el talento para hacerlo bien de visitantes”, aseguró.



Lorenzo confía en él y esa ya es una carta a favor de James. Habrá que ver si tras una larga inactividad mientras encontraba club, tras su salida de Olympiacos, logra hacerse con un lugar en la convocatoria.