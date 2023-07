Efecto Messi: DT de Cruz Azul confesó que le pediría una foto al diez

Después de la presentación de Lionel Messi en Inter Miami, el astro argentino ahora se prepara para hacer su debut en las canchas con su nuevo equipo y el próximo rival será Cruz Azul de México en la Leagues Cup, duelo que será el 21 de julio en Estados Unidos.

Tras hacerse oficial el fichaje de Messi, las reacciones no han parado y en México el tema no ha sido ajeno, en especial para Cruz Azul, equipo que espera dar la gran sorpresa frente a los estadounidenses.



En conferencia de prensa, el técnico de Cruz Azul Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, fue preguntado por la llegada de Messi al Inter Miami y destacó la gran importancia del vigente campeón del mundo. Además, se refirió a las boletas que subieron de precio para este encuentro específico y que, si tiene la posibilidad de tomarse una foto, lo hará con el argentino, lo hará.



“El boleto costaba 30 dólares y ahora pasó a costar 600, esto es el efecto Messi. Tuve oportunidad de enfrentar a Lionel con la selección mexicana y yo creo que los jugadores le tienen respeto porque hay un reconocimiento. Es un súper jugador. A lo mejor me saco una foto con mi hijo con él, si me da chances", dijo Ferretti.



"ES UN SÚPER JUGADOR. EL BOLETO COSTABA 30 DÓLARES Y PASÓ A 600: ES EL EFECTO MESSI. LA VERDAD, SI PUEDO PEDIRLE UNA FOTO..." las espectaculares palabras de Tuca Ferretti para el campeón del mundo. El 10 puede debutar vs. Cruz Azul en la Leagues Cup. pic.twitter.com/NNLLxyYQfF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 18, 2023



Por ahora, en el estadio DRV PNK, Inter Miami buscará ganarle al Cruz Azul en el debut de Messi y empezar a alejar ese mal momento que viven en la MLS donde son coleros y por ahora, sin chances de clasificar entre los mejores del torneo.