Cristiano Ronaldo, 'un vecino ideal': los detalles de su vida familiar

La vida privada de Cristiano Ronaldo es uno de los secretos mejor guardados del mundo. De su intimidad solo se conocen un par de detalles, revelados por él mismo en sus redes sociales, y quienes han intentado pasar la barrera han terminado con problemas legales.

Sin embargo, nadie puede evitar que en Turín, en el exclusivo sector donde vive con su novia Georgina y sus cuatro hijos, los vecinos quieran hablar del más ilustre habitante del barrio.



Cristiano cuenta entre sus vecinos a varios jugadores de Juventus e incluso al presidente del club, Andrea Agnelli. A falta de una, vive en dos villas conectadas en un terreno de 5.000 metros cuadrados, que están vigiladas las 24 horas del día.



Pues allí cerca vive también Elizabeth Borel, la hija de un histórico de Juventus y de Italia, Felice 'Farfallino' Borel, quien no dudó en calificar al portugués como "un vecino ideal" que no produce ninguna incomodidad: "Mucho silencio, sin fiestas. Nunca he visto pasar coches por nuestra carretera privada", dijo.



De hecho, el estelar delantero es reconocido por tener una vida estrictamente familiar, como se aprecia en este, uno de sus últimos videos:



La vecina cuenta que tiene muchos autos lujosos pero el que más utiliza es un Rolls-Royce y que, en su ausencia, es común ver a sus hijos por el barrio.



"Veo a Cristiano Junior a menudo deambulando con su monopatín, arriba y abajo de la calle que conduce a nuestros hogares, siempre con los guardaespaldas detrás. Al igual que la madre, Georgina, seguida también por una niñera que la ayuda con los dos coches: uno doble para los gemelos y otro individual", dice Borel.



A la distancia, ella cree que Cristiano Jr necesita socializar más: "Cristiano Junior a menudo está fuera de casa, entre la escuela en el área de Continassa y las sesiones de entrenamiento juvenil de la Juventus. Si quisiera más amigos tengo cuatro nietos para presentarle. Y además están los hijos y nietos de los otros vecinos, que tienen más o menos su edad", comenta.