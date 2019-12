¿Cristiano se arrepiente de dejar el Madrid? Todo por el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo está obsesionado con ser el mejor del mundo. Y el sexto Balón de Oro que acaba de ganar Lionel Messi, gracias al cual se deshizo el empate entre ambos (tenían 5 títulos cada uno), le cayó tan mal que podría tenerlo en depresión.

La versión del diario ABC de España asegura que, mientras Messi se tomaba fotos y grababa videos en París, en Turín el portugués sucumbía ante una realidad: está arrepentido de haberse ido del Real Madrid, donde ganó cuatro Balones de Oro y, según sus cuentas, habría podido ganar dos más para estar aun por delante de su archirrival.



"Sentirse conejillo de Indias ante la Hacienda española, sentado ante la Justicia, fue el detonante para que Cristiano deseara marcharse del Real Madrid y de nuestro país. Hoy, criticado con ferocidad en Italia por un declive físico lógico, cerca de cumplir los 35 años, el portugués reflexiona que fue un error marcharse del Real Madrid para empezar de nuevo de cero a los 33 años. No es edad para un experimento al más alto nivel. En la Juventus nunca podría rendir mejor que en el club blanco. Lo comprueba con hechos. Nunca lo reconocerá en público, pero piensa que se equivocó. Es la verdad".



Así analiza el medio el presente del jugador, quien habría confesado sus sensaciones a los amigos que dejó en el Madrid: "Cristiano ha dejado entrever a algunos de sus excompañeros de Valdebebas que no debió abandonar el club blanco. Lo negará, porque no puede decirlo ante la Juventus, pero es la verdad. Ha constatado en sus carnes una advertencia que ya le hicieron cuando tenía decidido irse: «Ningún club tiene la trascendencia mundial del Real Madrid»".



ABC asegura que la molestia del portugués con el Madrid comenzó en febrero de 2018, cuando supo que en una futura renovación el equipo español no le mejoraría su contrato de 25 millones de euros netos por año (acuerdo logrado en 2016), mientras PSG sí le pagaría a Neymar 36 millones libres, aun sin haber ganado nunca el Balón de Oro. Privilegiar el orgullo sobre su carrera le estaría pesando hoy: "Su presión para encontrar una puerta de salida hizo que Mendes (su agente) pactara con el Real Madrid que se iría si un club pagaba cien millones. La Juventus los puso. Y le paga el mismo sueldo, 25 millones. Hecho que desvela que el orgullo le derrotó", dijo el diario.



Hoy Cristiano, por edad, por adaptación, por decenas de razones, pasó de un promedio goleador de 1,03 por juego a 0,65 en la primera temporada con Juventus, con título incluido, y a 0,44 de promedio en la actualidad.



"Con el transcurso de estos dieciocho meses Cristiano reflexiona que le pudo el corazón, no la cabeza, cuando tomó la determinación de abandonar el Real Madrid. Ganó la Champions en Kiev sin celebrarlo, molesto con la situación, y ahora se da cuenta que volver a conseguirla es muy difícil. No festejó un título que quizá no levante otra vez. Hoy, al filo de los 35, seguiría siendo la figura en el Bernabéu. No puede rebobinar la película", concluye el diario ABC.