Reinaldo Rueda y su llegada a Nacional: desplante a Millonarios

Toda historia tiene un principio y un final, para Reinaldo Rueda, su llegada a Nacional en 2015 fue una decisión que más adelante vio sus frutos. El vallecaucano fue invitado a un conversatorio con técnicos mundialistas como Hernán Darío Gómez, Francisco Maturana, Carlos Paniagua, entre otros.

🤨 ANÉCDOTAS: Reinaldo Rueda cuenta cómo fue su llegada a Atlético Nacional. pic.twitter.com/O6A3naWwa1 — Gustavo López (@guslopezinfo) November 9, 2022

El ex entrenador de la Selección Colombia contó como llegó a dirigir el equipo verdolaga y lo difícil que fue ese comienzo. “Me llama el doctor Juan Carlos De la Cuesta y me dijo que quería hablar conmigo, yo le contesté que iba para Bogotá, me dijo que no, que yo iba a ser el técnico de Nacional, que ya lo iba a poner en las redes sociales y no habíamos hablado nada de nada. Yo me estaba haciendo cortar el pelo para irme a Bogotá, porque ya había ido al apartamento del doctor (Gustavo) Serpa para arreglar con Millonarios. El doctor De la Cuesta me dijo que al otro día estaba en Cali, porque querían que yo fuera el técnico de Nacional. Me dice, a las 7 de la mañana estoy allá, apareció en Cali con Víctor Marulanda y ¿cómo le iba a decir que no a Atlético Nacional? Muchos de mis amigos y gente del fútbol me dijo que estaba loco, que esperaba un poco, que no me metiera ahí, que iba a llegar una selección. Ya llevaba unos meses de haber salido de Ecuador, del Mundial de Brasil. A Nacional no te lo ofrecen dos veces en la vida”.



Cuando arribó al equipo verde en julio de 2015, el estratega contó cómo fue su primer contacto con la barra ‘Los del Sur’. “Cuando llegué, el doctor De la Cuesta me dijo que los muchachos de Los del Sur se querían reunir conmigo. La primera palabra fue que nos teníamos que ir, porque no éramos de aquí, que éramos de Cali. Yo les contesté que a Nacional no le podía decir que no ante esa oferta, yo solo puedo ofrecerles mi experiencia, mi conocimiento y si no dan los resultados yo sabía que me tenía que ir. A los dos meses, Alexis Mendoza me eliminó de la Copa Colombia, hubo llamada a juicio y casi que nos vamos, porque Junior nos ganó, Alexis llevaba nueve meses con Junior, nosotros dos apenas. Ese golpe de la Copa Colombia nos hizo apretar y salir adelante”.



Además, contó como los ‘apretaron’ desde la junta directiva para conformar un equipo ganador. “El doctor Miguel Escobar nos dijo que, si queríamos salario, debíamos ganarlo en la cancha, no hay un peso más para Nacional. Luego pasamos por varios países en la Copa Libertadores, llegó la final contra Independiente del Valle y el equipo se fortaleció, se unió, era un compromiso con la afición, con la institución y con nosotros mismos. Alexis Henríquez me dijo que en Nacional nunca se habían atrasado por salarios y premios, y desde que yo llegué se fueron retrasando, hasta los premios. La presión era grande, el régimen de austeridad era alto, teníamos que ganar o ganar. Fue un momento único esa final con Independiente del Valle”.



El estratega valora a Independiente del Valle, pensando a lo que el equipo ecuatoriano está mostrando. “Ese título toma más valor, por el camino que se hizo, empezando en Argentina, Uruguay, Brasil y en los últimos cinco años, el único equipo de Suramérica que ha quedado subcampeón de la Copa Libertadores y ganador de dos Copas Sudamericanas es Independiente del Valle, la Selección Ecuatoriana sub 20 clasificó a un Mundial y esa es la base de la que llevan a este Mundial de Catar. Ecuador con Independiente del Valle ha recogido esos frutos. Es un proceso de perseverancia, de trabajo, de austeridad. En Sangolquí uno cree que está en Italia, su sede cuenta con siete canchas engramadas que no las tiene ningún equipo en Suramérica”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8