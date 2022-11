Insólita comparación con Lionel Messi: el mexicano intocable

De cara al Mundial, y en busca de calar en el onceno mundialista de Gerardo Martino con la Selección de México, Raúl Jiménez se encuentra en su país natal recuperándose con la necesidad de llegar a la convocatoria, pero no será fácil. Aunque el golpe en la cabeza contra David Luiz se presentó en noviembre de 2020, su fractura en su cráneo no ha podido cerrarse completamente dos años después.

Estando en México, Raúl Jiménez reveló lo difícil que ha sido tener que lidiar con ese duro golpe y cómo ha llevado su lesión y su recuperación. A falta de escasas semanas para que llegue el 20 de noviembre, día en el que comenzará el Mundial, el delantero del Wolverhampton espera acelerarla, pero es consciente de que todavía no ha sanado la fractura de cráneo, y que será aún más difícil en estos días que quedan para la cita orbital.



En entrevista con TUDN, dijo, “todo el mundo estuvo siempre al pendiente de mí. Desperté y tenía mensajes de todos mis compañeros, entrenadores, todos. Toda la gente que está involucrada en la selección y del equipo de aquí también me llamaron”. Es increíble que hayan pasado dos años y la situación con el delantero mexicano no se haya arreglado. Su condición preocupa mucho más porque ha pasado un largo tramo y todavía no se solventa su recuperación. Parece que no le alcanzará para el Mundial.



Durante la entrevista, describió lo difícil que fueron los primeros días tras la operación, “al principio me acuerdo que me tenía que agarrar yo de la pared o ir agarrado de alguien porque como que me iba de lado. Cosas como para agarrar un vaso de agua me estuvieron ofreciendo, yo iba normal, pero cuando ya estaba cerca de tomarlo iba con más precaución para sí agarrarlo. Al final dicen los doctores que es normal. Iba a caminar las primeras veces al club después de dos semanas de estar en casa, y en las canchas está lleno de árboles. Siento que voy caminando, volteo a ver los árboles y se están moviendo”.



De manera insólita, se comparó con Lionel Andrés Messi. El argentino no es de los jugadores más altos, y su buen regate, sprint y su altura hacen posible que se inmiscuya en espacios cortos sin que nadie lo toque. Cuando Raúl Jiménez regresó a los entrenamientos cuando le dieron el alta con un casco en su cabeza, pusieron una norma en las sesiones para que no lo tocaran mucho con la necesidad de no ponerlo en riesgo.



Por esa razón, mantuvo, “cuando me junté al grupo me acuerdo que las primeras semanas era ‘nadie puede tocar a Raúl’, era sin contacto y yo me sentía Messi quitándome a todos. Casi para acabar la temporada, me dieron permiso de contacto y fue muy padre el regresar y volver a sentir esa emoción y ese roce con mis compañeros”.