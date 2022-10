Estrella de México pone picante al Mundial con reto a 'Dibu' Martínez

A pocos días del Mundial de Qatar 2022, muchas selecciones empiezan a preparar lo mejor de sus nóminas para luchar por la preciada Copa del Mundo y por ello, algunos jugadores empezaron a dar a conocer sus objetivos con sus países como estrategia previa a los duelos.



Uno de los que se pronunció ahora fue el delantero estrella de la Selección de México, Raúl Jiménez, quien habló de Argentina y de su portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, refiriéndose a sus actitudes frente a los delanteros para intimidarlos en penales, pero dejó en claro que lo tiene referenciado en la Premier League.



“No pasa nada, ya lo conozco y sé lo que hace. A ver si algún día me toca patearle uno aquí en la Premier League para que vea que no es tan fácil”, dijo el delantero en una entrevista con Star+.



Sin embargo, el delantero de Wolves también habló del rendimiento de México con la llegada de ‘Tata’ Martino, de quien ve con buenos ojos, pero reconoce que falta pulir detalles para disputar la Copa del Mundo en Qatar.



“El último toque tal vez nos ha faltado, hemos tenido grandes partidos y se han hecho excelentes cosas; eso es lo que nos hace pensar que se puede", reconoció Jiménez durante la entrevista.



Hay que recordar que México se encuentra ubicado en el grupo C del Mundial junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, donde espera dar la sorpresa y ser uno de los invitados de lujo en las fases decisivas del certamen.