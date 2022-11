Lionel Messi y su posible regreso al Barcelona: 'lo veo muy difícil'

Desde que Lionel Andrés Messi salió del FC Barcelona, ha querido mantener sigilosamente sus decisiones de quedarse en el Paris Saint-Germain o cambiar aires, pues en la primera temporada, se especulaba mucho la posibilidad de que no siguiera en las filas parisinas por una floja participación. Sin embargo, la temporada siguiente con más experiencia en la capital francesa, el argentino ha logrado mantenerse y firmar uno de los mejores arranques.

Las lesiones son un susto en este momento cuando se avecina el Mundial, pero Christophe Galtier ha corrido el riesgo metiendo a Lionel Messi en cada encuentro. Tuvo una lesión que puso en riesgo su continuidad y prendió las alarmas de Lionel Scaloni. Ya está bien, y sigue concentrado en las filas parisinas del Paris Saint-Germain.



Un excompañero de Lionel Messi habló sobre el futuro del argentino. Andrés Iniesta, quien fue un socio perfecto para los incesantes goles del astro rosarino ve muy poco probable que pueda regresar al FC Barcelona, aquejando dos razones claras. En conversación con AS de España, el héroe del título Mundial de ‘La Roja’ explicó que, “veo difícil que Messi vuelva al Barcelona”.



En las últimas semanas se habló mucho de que Joan Laporta haría todo lo posible para firmar el regreso del argentino. El presidente del Barcelona ya tendría las claves para pactar la vuelta del rosarino, pero todo es apenas especulación a falta de lo que digan Jorge Messi, padre de Lionel.



El Diario AS le preguntó a Andrés Iniesta qué le conviene a Lionel Messi. Su respuesta fue clara y concisa, manteniendo que él no tiene la posibilidad de decidir el futuro de otra persona, “no soy ni Leo ni Laporta y no puedo prededir lo que puede ocurrir en el futuro; más que gustarme a mí, le tiene que gustar a él y mirar si podría darse la ocasión”.



Hay tres razones que pueden poner aún más difícil el regreso de Lionel Andrés Messi al FC Barcelona, pues la manera como salió del club con problemas contra Joan Laporta y los directivos, la crisis financiera del club y el gran momento que vive el argentino en el Paris Saint-Germain pueden ser fundamentales para que asegure su estadía en Francia.



Otro tema es la crisis deportiva del FC Barcelona que no pudo asegurar la clasificación a los octavos de final de la Champions League, aunque en LaLiga sí ha mostrado un excelente nivel. Andrés Iniesta también habló sobre los malos resultados, “hablar de fracaso es relativo, a mí no me gusta esta palabra, porque se ha intentado con todas las fuerzas. Es una decepción y mucho más sumándola a todas las que han llegado en los últimos años”.