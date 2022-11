¿Messi no es líder del vestuario? La arenga que estremece a Argentina

Se estrena este jueves 3 de abril la serie Sean eternos campeones de América, que revela detalles inéditos y cuenta desde adentro cómo fue para Argentina la coronación en la Copa América 2021.

La historia se centra en la presión de los jugadores, que arrastraban una larga racha de 28 años sin títulos, con frustraciones y decepciones muy grandes, con siete finales perdidas desde 1993. Las constantes derrotas castigaban al equipo pero especialmente a Lionel Messi, el estandarte del equipo.



Muchos dudaron siempre de su liderazgo y su peso en el vestuario, pero en esta charla que revive Netflix queda clarísimo que la suya es la voz cantante:

La arenga de nuestras vidas, por Lionel Andrés Messi.pic.twitter.com/kSrVLIkpJY — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 2, 2022





“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, dijo Leo Messi a través de un comunicado sobre la serie.



Más emotivo fue Ángel Di María: “es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”. Así se promociona la historia: