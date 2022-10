Vélez contraataca a futbolistas en TV: 'hay estupidez cuando se habla'

Carlos Antonio Vélez ha vuelto a encender un debate con historia en el entorno colombiano respecto de la presencia de gente con pasado en el fútbol en los medios de comunicación.

Eso que ahora parece tan normal, pues los espacios de debate están llenos de entrenadores y ex futbolistas, no siempre fue tan abierto y antes era más un privilegio de periodistas y profesionales de la comunicación. Y a eso se refirió el analista.



Aunque no mencionó directamente a quiénes se refería su crítica en su programa de Antena 2 y muchos apuntaron a Carlos Valdés, con quien ha tenido profundas diferencias en redes sociales y en los espacios en los que ambos tiene presencia, el comentario salpicó a muchos pues, en su opinión, no todos los que jugaron y dirigieron, están capacitados para hablar de fútbol en radio y/o televisión.



“La verdad, es que hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia no, mucha estupidez cuando se habla. Hay algunos que, definitivamente, tienen que dedicarse a jugar al fútbol y otros a dirigir. Porque de hablar, no saben”, dijo Vélez.



De inmediato los internautas señalaron que hace un programa de análisis con el ex futbolista Faryd Mondragón y el entrenador Juan José Peláez, para quienes Vélez ha tenido generosos comentarios.



A Vélez le molestó particularmente un comentario sobre la Champions League, que curiosamente provino del mismísimo Lionel Messi: "la Champions no siempre la gana el mejor", dijo el argentino, comentario que después apoyó Xavi, DT del FC Barcelona. Eso, para Vélez, reconocido seguidor del Real Madrid, está fuera de toda proporción.



“Dejen hablar a los que tienen como profesión hablar. Y los que tienen que jugar y dirigir, que se dediquen a eso. Es increíble, ¿cómo puedes decir una estupidez de esas?”, apuntó. “No les digo la frase en español, pero ‘vayan a tomar por…’. En España se dice así, ‘vayan a tomar por…’ puntos suspensivos”, concluyó.