Piqué reaparece en Twitter: ofende a un periodista por Iker Casillas

Siempre polémico, Gerard Piqué reapareció en las redes sociales. Y como es costumbre, dejó un trino que es comentado y se hace viral en España. Esta vez, el jugador del FC Barcelona atizó contra un periodista y salió en defensa de un excompañero.



Piqué, quien jugó este fin de semana en el primer partido de la era de Ronald Koeman, y en el que vencieron 4-0 al Villarreal, comentó un trino de Iker Casillas, con quien jugó muchos partidos en la selección española, y encendió la polémica.



Casillas comentó un trino del periodista Juanma Rodríguez, de ‘El Chiringuito’, diciendo que no lo conocía, pero que veía que lo estimaba. Era un comentario sarcástico, pues Juanma había publicado un concepto del exportero bastante fuerte.



“Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou”, escribió el periodista, aunque luego borró el mensaje.



Casillas enlazó el trino borrado y comentó: “Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona, pero veo que me tiene una estima desmedida”. A lo que Piqué respondió: “Gárgamel”, burlándose del periodista por su parecido con el personaje de los pitufos.



Gargamel — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 28, 2020

Juanma Rodríguez respondió a Piqué, diciéndole “Pitufo mental”.