‘Es lo más lobo que he visto’ Critican duramente restaurante de James

James Rodríguez, pese a estar como agente libre y preparándose para su siguiente desafío, también está pendiente de sus negocios por fuera del fútbol y uno de ellos es el restaurante ‘Arrogante’ que recientemente abrió en Bogotá.



El establecimiento que ofrece una variedad de platos de comida italiana ha sido aprobado por algunos, pero también hay otros que reprueban el concepto del restaurante.



Pues bien, ese fue el caso de la periodista Carolina Gómez quien hace unos días fue al restaurante de James y no salió con muy buenas opiniones.

A través de su cuenta de Twitter, Gómez calificó el restaurante como ‘lo más lobo que ha visto’ en su vida e invitó a las personas a que no vayan al sitio ubicado al norte de la capital.



‘El restaurante de James en Bogotá ‘Arrogante’ es de lo más lo lobo que he conocido. Su aún no ha ido, hágase un favor y no vaya’ escribió la presentadora en redes sociales.



De igual manera, reprobó la música del sitio y la demora en la atención en respuesta a un usuario: “Santi, hasta tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto muchas cosas...Es súper show off Bby súper demorado en atención y como medio extravagante… pero bueno, pa los gustos los colores”.



A pesar de sus explicaciones, la periodista recibió bastantes comentarios negativos por parte de los internautas que defendieron el servicio del restaurante y ante esto Gómez terminó borrando el trino que causó mucho revuelo en redes.