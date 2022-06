Paul Pogba, homenajeó a ‘Juanfer’ y ‘asustó’ a periodista colombiano

Paul Pogba encendió nuevamente las redes sociales. En esta oportunidad, el campeón del mundo con Francia disputó un 'picado' con amigos en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Rircardo Arce, apodado el 'Gato', tuvo la oportunidad de asistir al encuentro amistoso y documentó de primera mano algunos movimientos del ya exjugador de Manchester United.

​

Primero que nada se percató de Pogba estaba usando la camiseta de River Plate que le regaló Juan Fernando Quintero semanas atrás, cuando juntos hicieron trabajos físicos. Vale aclarar que ambas estrellas mantienen una muy buena relación.



Tanto en Colombia como en Argentina, especialmente los hinchas del Millo, elogiaron al volante que suena para regresar a Juventus por su homenaje a 'Juanfer', teniendo en cuenta que se volvió costumbre verlo portando la '10' del cafetero.

​

Así mismo, Arce le metió humor a la vaina y aseguró en su video que le dio miedo ingresar al juego para marcar al francés: "Cuando estás listo para jugar el picadito, pero te dicen que tenés que marcar a este hombre. A Paul Pogba. Mejor no, mejor me hago el loco y no juego. me voy a volver a colocar el jean porque marcar a este man y es otro nivel... No, marcarlo está muy complicado, yo mejor me voy a quedar acá a un lado".



Vea acá la divertida situación: