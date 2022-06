Valenciano tildó a Junior de ‘equipo chico’ y le dijo ‘bruto’ a figura

Millonarios y Junior de Barranquilla dieron 'tela para cortar' tras protagonizar un polémico empate a cero en El Campín. Mientras los azules se quejan de la marrullería y pérdida deliberada de tiempo del rival, los tiburones se quejan de que el árbitro central los condicionó.



Justamente sobre una de las grandes discusiones del duelo, en el programa 'Saque Largo' de Win Sports, Iván René Valenciano calificó de "bruto" a Sebastián Viáfara por la manera en que fue expulsado.

En primera instancia, el exfutbolista y ahora panelista aseguró que el fútbol colombiano es 'resultadista' gracias al poco tiempo de trabajo que le dan a los entrenadores y por tal motivo "es marrullero el juego, defensivo". En este orden de ideas elogió al azul por su propuesta en casa y criticó severamente al tiburón debido a que "se dedicó a defender".



"Si tienes una super nómina o una nómina muy buena, ¿por qué no propones? ¿por qué no vas a buscar el juego? Con eso nos dejamos de esa estupidez de ser amarretes, aguantar, conseguir el puntico y esperar el próximo resultado. Eso es lo que perjudica a nuestro fútbol", sentenció.



En dicho sentido recalcó que otros equipos han jugado de tú a tú con Millos en Bogotá y han logrado sacar los tres puntos, razón por la que le preocupó el hecho de que Junior "vino aquí a hacer tiempo, a defenderse, a tirarse al piso". Así mismo le 'dio palo' a Gamero por no encontrar las herramientas para abrir al rival.



Los ánimos se fueron caldeando poco a poco hasta que el 'Bombardero' estalló. Arremetió nuevamente contra Junior en un primer momento: "Cuando juegas en un equipo grande, tienes que jugar como un grande y no como un equipo chico. Esto lo hace un equipo chico que quiere conseguir un punto, que quiere salvarse del descenso. Un grande va y juega, busca y si te toca perder pues pierdes jugando de tú a tú".



"De lo que estoy viendo del Junior, me parece muy triste lo de Viera, Borja. No lo comparto. Esperemos que ese punto le sirva para ganarle a Bucaramanga y después le gane a Nacional en Medellín para poder justificar lo que estamos viendo... Junior invirtió 10 millones de dólares, ¿para irse a tirar, jugar así, sacar un punto, ser marrullero?", completó.



El siguiente en la lista fue Viáfara, quien vio la roja por pérdida de tiempo: "¿Cómo va a ser inteligente un jugador que tiene amarilla y hace eso? No tiene inteligencia, es bruto. Si tengo amarilla, ¿cómo voy a hacer tiempo, ser marrullero? Sabiendo que si el árbitro viene y me saca amarilla, me expulsa. Es ser bruto. Yo como entrenador, si me expulsan a un jugador así, no lo pongo a jugar más nunca".