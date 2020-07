Fortísimo mensaje de Ortega a Valenciano: hablan de plata y trabajo

Hace algunas semanas, entre Michael Ortega e Iván René Valenciano se generó un cruce de declaraciones en las que hubo críticas y fuertes palabras de parte y parte.

Todo se generó por la posibilidad que existía de que Ortega volviera a Junior, hecho con el que no estaba de acuerdo el exjugador y así lo manifestó.

Aunque el hecho sucedió hace algunas semanas, en el programa El Caribbean Show, de Telecaribe, el invitado fue Michael Ortega y allí le mostraron unas nuevas declaraciones de Valenciano, que decían.

“Ahora sé cómo entrenar, sí. Dile al Cali que te pague 100.000 dólares, dile al Junior que te pague 120.000 dólares, dile al Leverkusen que te pague 250.000 dólares. ¡No! ¿Ya te sabes entrenar? Sí, pero no te van a pagar eso. Ahora, juega porque te gusta. Pero no porque te sabes entrenar porque eso tenías que haberlo previsto antes. El jugador de fútbol cree y piensa que va a jugar hasta los 80 años", expresó Valenciano.

El conductor del programa le dijo ¿Qué tienes que decirle a Iván René? y Michael Ortega respondió así: “A Ivancho nada. Apenas estoy viendo esto, yo no lo había visto y está hablando de dinero, me gusta. Es más yo le puedo pagar el doble de lo que está ganando en estos momentos para que me maneje mi carro. Ya sabes, el doble de lo que estás ganando".

Posteriormente, Ortega aclaró que entre ellos había una muy buena relación, pero que desde hace un buen tiempo no se habla con él y también lo criticó.

“Éramos amigos y de un momento a otro salió con esto. No hemos hablado ni para pedir una disculpa o algo así. Yo no le he hecho nada, lo que hice fue ayudarlo siempre cuando él estaba... Segundo, no tiene ni el soporte para estar diciendo eso. Él dice 'es que los jugadores no me salen ya a entrevistas', pero ¿cómo quiere que un jugador le salga a una entrevista con todo lo que está hablando de un colega. Es imposible", dijo.

En este programa, Ortega también habló de sus inicios en el fútbol, sus experiencias fuera de Colombia y hasta de lo que pasa en sus redes sociales.