¿Alcanzó a verlos? FIFA y dos polémicos tuits eliminados por criticas

Después de la histórica victoria de Argentina conquistando Qatar en los lanzamientos desde el punto penalti, la FIFA felicitó a la albiceleste y a Lionel Andrés Messi Cuccittini, a quien se le otorgó el premio al mejor jugador del Mundial. Sin embargo, el ente fue mucho más allá, y no solo quiso destacar el logro del astro argentino y del Paris Saint-Germain, sino que dejó por sentado quién reina en el balompié a nivel global.

Lionel Messi ha comandado uno de los grandes debates a nivel mundial en el que la opinión pública se ha hecho partícipe para definir quién es el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Claro, Lionel está en el top, pero no hay que olvidar a jugadores como Pelé o Diego Armando Maradona que no se pueden sacar. Messi y Cristiano Ronaldo han tenido una ‘rivalidad’ en los últimos años en los que también aparece el debate de quién es el mejor jugador del momento. Ahí sí el argentino no tendría problemas en meterse en la cima de ese ranking.



La FIFA en su cuenta de la Copa del Mundo, quiso dar por culminado el debate que lleva un montón de tiempo, explicando que no había que buscarlo más, Lionel Andrés Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Pero, para muchos que tuvieron la oportunidad de ver a Pelé y a Diego Armando Maradona, tal vez no compartirían lo dicho por el ente.



El miércoles 21 de diciembre, en su cuenta personal, publicaron un tuit que generó muchas críticas y que poco gustó. Escribieron que, “el debate del GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) está zanjado. El último premio es ahora parte de la colección. El legado está completo”, resaltando el título que le hacía falta a Lionel Messi, acompañado de una imagen del astro argentino.



Una vez la cuenta oficial de la Copa del Mundo en Twitter lanzó ese mensaje, la polémica no se hizo esperar y poco después, borraron el tuit. Así como Lionel Messi estuvo implicado, a Cristiano Ronaldo también lo publicaron con un mensaje, el cual tuvo que ser eliminado. El debate ha cambiado, pues el luso no tuvo su mejor Mundial y ha venido de capa caída en los últimos meses, mientras que el argentino siempre ha rendido.



FIFA publicó un tuit en el que, con la imagen de Cristiano Ronaldo levantando el pulgar, preguntaron a los internautas si disfrutaron del torneo de Qatar. Portugal fue eliminada por Marruecos en los cuartos de final, por lo cual, a muchos seguidores les pareció una burla contra CR7. Así como con la imagen de Lionel Messi, eliminaron la publicación. Así de fácil no podrán zanjar el debate de miles de años sobre el mejor jugador de la historia, y perdurará siempre.