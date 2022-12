'¿Qué mirás bobo? Anda pallá' de Messi y más frases célebres en Catar

Argentina celebró su título de la mano de Messi, Francia agradeció a su equipo por un Mundial de Catar y una final inolvidables, un país agradeció a Marruecos por el feliz sueño de Doha. Y en ese tránsito dejó frases que quedarán para siempre, empezando por la de Messi que rompió el torneo. Repase el once de frases inolvidables:

1- "Es difícil hacer entender a la gente que mañana sale el sol, ganes o pierdas" (Lionel Scaloni, tras ganar 2-0 a México, intentando relativizar la importancia del fútbol)



2- "Estoy destruido psicológicamente. Es seguramente la derrota que más me ha hecho mal". (Neymar, en Instagram, un día después de la eliminación en cuartos de final contra Croacia)



3- "Cuando ves Rocky, quieres apoyar a Rocky Balboa por su trabajo duro y su compromiso y creo que somos el Rocky Balboa de este Mundial", (Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, tras la clasificación histórica a semifinales)



4- "Sus pases con el balón, son más seguros que meter dinero en el banco" (Josip Juranovic, defensa de Croacia, respecto al centro del campo formado por Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic)



5- "Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros" (Luis Enrique, exseleccionador de España, en Twitch, tras la eliminación en octavos de final contra Marruecos)



6- "Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante" (Gianni Infantino en la conferencia de prensa de la víspera del inicio de la competición, aludiendo a las críticas recibidas por la organización de esta Copa del Mundo en Catar).



7- "Que haya ocurrido de esta manera, se asemeja a un film de terror" (Kai Havertz, delantero centro de Alemania, eliminada tras la fase de grupos)



8- "Mi madre yacía en su ataúd con las mejillas sonrosadas cuando murió. Es una cuestión de genes" (Louis Van Gaal, seleccionador de Países Bajos, sobre su cara siempre sonrojada)



9- "Ustedes no se imaginan lo que estos chicos han vivido estos últimos días, simplemente porque quieren expresarse como futbolistas. Digan lo que digan, la gente quiere matarlos" (Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, sobre las presiones sufridas por sus jugadores debido a los movimientos de protesta en el país, tras la derrota contra Inglaterra en el primer partido)



10- "¡Toma mi teléfono! ¡Te puedes hacer un selfie con Lionel Messi, si quieres!" (Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudita, en el entretiempo del partido ganado contra Argentina en fase de grupos)



11- "¿Qué mirás bobo? Andá pa' allá bobo!" (Messi dirigiéndose al neerlandés Wout Weghorst tras la victoria tensa contra Países Bajos en cuartos de final)