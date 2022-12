Iniesta se rindió ante Messi, se desahogó por España y opinó de Piqué

Andrés Iniesta, actual futbolista del Vissel Kobe japonés y leyenda del Barcelona y la selección española, considera que su excompañero Leo Messi ha conseguido el Mundial "de una manera extraordinaria" y dice que no le ha sorprendido el rendimiento que ha tenido en el torneo a sus 35 años, porque "ha sido determinante como en toda su carrera".



En esta entrevista con EFE en el contexto del lanzamiento de Capitten, su marca de ropa y botas de fútbol, Iniesta valora el papel de la selección española en el Mundial y las posibilidades del Barcelona de Xavi Hernández, además de dejar la puerta abierta a finalizar su carrera como futbolista más allá de los 40 años.

En el Barcelona, ¿Leo Messi le expresó alguna vez las ganas que tenía de conseguir un Mundial?

​Directamente no hablamos mucho sobre el tema, pero siempre es el sueño de cualquier jugador y más de un jugador como Leo. Al final lo ha conseguido de una manera extraordinaria.



Para un futbolista de primera línea como Messi o como usted, ¿ganar un Mundial significa una inmensa alegría a la vez que supone quitarse un peso de encima?

Lo que haya significado en su caso es una pregunta para él, pero en mi caso no fue así. Hay millones de futbolistas que no tienen un Mundial. Ganarlo es algo maravilloso, único e histórico, pero para mí no supuso quitarme un peso de encima porque nunca lo llevé. En el caso de Leo, no solo él, también Argentina como país, siempre han tenido ese reto de ganarlo.



¿Le ha sorprendido que Messi haya mostrado un gran nivel en este Mundial a los 35 años?

No, no me ha sorprendido. Ha estado a un nivel altísimo en todos los partidos y ha sido determinante como en toda su carrera. Y en la final lo volvió a demostrar. Hasta que deje de jugar seguirá demostrando el gran nivel que es capaz de ofrecer. A veces será un nivel alto-medio y otras un nivel alto-alto, pero se trata de un jugador único.



En cambio, la selección española cayó en octavos de final. ¿Esperaba que pudiera llegar más lejos?

Siempre he tenido mucha confianza en este grupo de jugadores, pero en los Mundiales cualquier partido te puede penalizar y generar dudas. El partido ante Japón, sobre todo en el entorno, generó muchas dudas y eso provocó que el partido ante Marruecos de octavos no se afrontase de la misma manera desde fuera.



En un Mundial, ¿las opiniones del entorno llegan mucho a los jugadores? ¿Eso afecta?

Sí, si no es de una manera es de otra. Pero todo llega. Afectan más las sensaciones que tienes en el campo. Son profesionales que en el día a día están escuchando, viendo y leyendo críticas positivas y negativas. La crítica en sí no afecta, afectan las sensaciones que tú puedas tener en un partido.



La base del grupo de la selección es aún muy joven. ¿Cree que en tres años y medio, en el Mundial de 2026, llegará en mejores condiciones?

Si la base sigue siendo la misma y todo sigue una misma línea de crecimiento, la experiencia de haber jugado Mundial y Eurocopa dará otro bagaje. Pero todo dependerá del rendimiento. Cuando el futbolista dice que no es fácil ganar es una realidad. Te llames España o te llames como sea.



¿El cambio de Luis Enrique por Luis de la Fuente al frente de la selección cree que puede variar los jugadores que entren en las convocatorias?

Si nos preguntan, más o menos la gran mayoría coincidiremos en los jugadores que deben entrar en las listas. Nos puede gustar más uno u otro. Pero habría cuatro o cinco cambios, no creo que haya muchos más. La base está muy clara con la gente muy joven que ya es presente y que tiene que seguir creciendo. Y, a partir de ahí, se deberán acertar las cosas que hay que hacer.



Esa base, precisamente, la forman bastantes jugadores del Barcelona. El lunes le vimos hablando con su excompañero Xavi Hernández en el entrenamiento del equipo azulgrana. ¿El paso del tiempo que puede ir haciendo crecer a la selección también servirá en el caso del Barcelona?

Salvando las distancias, sí. Son equipos que han ido transformándose en cuanto a jugadores en todas las líneas. Ha habido muchos cambios y todo necesita un engranaje, un sentido y un trabajo. Pero equipos como el Barça o la selección no tienen tiempo, necesitas hacerlo, ganar y conseguir títulos para que toda esa idea tenga toda la fuerza de cara al futuro. Yo confío en Xavi y en este equipo para encontrar la línea que gusta y que aporta títulos.



Le queda un año de contrato con el Vissel Kobe. En mayo cumplirá 39 años. ¿Superará la barrera de los 40 como jugador en activo?

Futbolísticamente me encuentro bien y este año (en Japón la temporada empieza en febrero) lo comenzaré con las ganas de seguir jugando a fútbol. A partir de ahí, tendremos que ver las sensaciones o si se pueden abrir otras vías. Vivo muy en el presente. No descarto pasar la barrera de los 40 como jugador. A día de hoy, sigo disfrutando del fútbol y me cuido para estar bien y no sufrir.



En cambio, Gerard Piqué se ha retirado de forma inesperada con 35 años. ¿Le sorprendió?

Cada uno y cada situación es diferente. Sorprende el hecho de que haya sido a media temporada y en una situación atípica respecto a lo que ha sido la carrera de ‘Geri’, que normalmente ha estado jugando. No era una situación fácil para él. Creo que era el mejor momento para parar. Al final, te quedas con todo lo que ha sido ‘Geri’ como jugador tanto para el Barça como para la selección.



