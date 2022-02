Familias de jugadores sufren crisis de Selección: ¡Me tienen mamada!

La Selección Colombia está lejos del Mundial de Catar, los jugadores reciben todo tipo de críticas, incluso más de las que algunos merecen, y el caos es total por culpa de los malos resultados. El eco de esa difícil situación llega a las familias, que enfrentan todo tipo de maltratos en las redes sociales sin tener nada que ver.

"Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otros jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado... Que nos dejaron fuera del Mundial... Miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. ¡Me tienen mamada!", escribió en su Instagram Cindy Álvarez, la esposa de Matheus Uribe.



"La gente como ustedes creen que tienen la potestad de tratarnos mal; generar energía tan negativa hace que no pasen cosas buenas. Gente que no tiene ni idea del esfuerzo de cada jugador, por su camisa, por encontrar lo que sueñan, ir al Mundial. No hablen ridiculeces, opinen sin tratar mal a la gente, no crean que pueden destruir porque son seguidores (...) Respeten a las familias. A todos nos duele", concluyó la modelo y empresaria.



Las críticas se suceden y no ha llegado la peor parte: en marzo, si la suerte certifica la eliminación de la Copa del Mundo, la situación puede ponerse muy difícil. Así que paciencia... puede ser un momento para que todos se concentren en otros asuntos y no sean tan esclavos del teléfono celular.