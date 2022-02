¡No aguanto más! Iván Mejía pide la renuncia de  Jesurún de la FCF 

El reconocido periodista Iván Mejía no se quedó callado frente a la situación actual que vive la Selección Colombia y señaló directamente a los directivos por lo sucedido con el equipo hoy dirige Reinaldo Rueda.



Aunque Iván Mejía ya goza de su retiro en la profesión, sigue teniendo su estilo de decir las cosas sin tapujos y de frente, en esta oportunidad su arma son las redes sociales, exactamente Twitter, donde expresó su punto de vista sobre la actual directiva de la Federación Colombiana de Fútbol, señalandolos de “mediocres”.



“Se fue Pékerman, salió Queiroz, van a sacar a Rueda y para cuando el retiro de don Ramón, el nefasto GONZALEZ y el combo de mediocres que los acompañan. No más JESURÚN, no más!!” afirmó Iván Mejía en sus redes sociales.



A pesar de no estar en los medios de comunicación, Iván Mejía, sigue demostrando sus opiniones y su desacuerdo sobre los diferentes temas que se hablan en el ámbito del fútbol.