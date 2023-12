Exfutbolista brasileño: secuestrado y obligado a grabar fuerte video

Insólita historia de celos en el fútbol brasileño: el exjugador e ídolo del Corinthians, Marcelinho Carioca, fue secuestrado el pasado domingo, y rescatado horas más tarde, luego de salir de una fiesta organizada en el estadio Neo Química Arena.



Poco después de conocerse su desaparición, su asesora confirmaba a medios locales que se encontraba “en cautiverio”, pero que “su integridad estaba preservada”.



Marcelinho Carioca fue obligado a grabar un fuerte video, en el que se ve golpeado, y en el que confesó una supuesta infidelidad con una mujer casada y que fue secuestrado por el marido de esta.



Después de haber estado desaparecido, el ex futbolista Marcelinho Carioca 🇧🇷reapareció en un video, donde dice que fue secuestrado por el marido de su amante.



Ambos fueron raptados a la salida de un show en el estadio de Corinthians.



Carioca habló este martes con la prensa, confesando el drama que vivió a mano de sus captores, quienes le exigieron dinero (unos 9.000 euros) para liberarlo.



“Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al coche me colocaron una capucha y ya no vi nada”, afirmó.



Carioca aseguró que “no estaba preocupado por el dinero, sino por mi vida y la de mi amiga. Les dije que solo quería que me soltaran. No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato”.



Finalmente, Marcelinho confesó que en ese video en el que confiesa la supuesta infidelidad, estaba siendo obligado porque lo amenazaron con un arma de fuego en su cabeza: “Taís es mi amiga desde hace tres años, conozco a su exmarido y a sus dos hijos, es una mujer íntegra, una guerrera y están diciendo muchas cosas que no tienen que ver entre sí. La conozco a ella y a todos los demás”.