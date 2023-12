Como si le faltaran problemas: guerra entre ex mujeres de Dani Alves

Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. El viejo dicho aplica, una vez más, a un ex millonario venido a menos por un grave caso de presunto abuso sexual.

Dani Alves, quien está encarcelado, a la espera de un juicio por presunto abuso sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona, ahora asiste a una pelea entre su ex mujer y su actual esposa. Todo, por supuesto, es cuestión de plata.



Las protagonistas del lío son Joana Sanz, actual esposa del brasileño, encontró una contrincante, Dinorah Santana, madre de los dos hijos del brasileño y quien, hasta el momento del escándalo, coordinaba todos sus asuntos económicos.



Según reportó el programa Fiesta, la situación ha ido escalando: “He estado hablando con Joana, con el círculo más cercano de ella, y hay muchas cosas que quiero que el espectador sepa. Hay mucho prejuicio hacia ella, hacia su situación. Y Dinorah tampoco lo ha puesto fácil”, dijo una de las periodistas.

Dinorah estaría peleando por la fortuna de Alves, pues perdió poder sobre el dinero y varias propiedades y ahora es la modelo española la que maneja las cosas, aunque ella ha dicho que tampoco quiere estar con el acusado.

“Pasa (Johana) a vivir a la casa que pertenece tanto a Dinorah como a Dani Alves y se está haciendo cargo del pago de la casa de ellos dos porque él no puede hacerse cargo de su economía. Hay un contrato firmado en donde Alves se compromete a devolverle todo el dinero depositado”, comentó el programa.



Así que eran dos mujeres enamoradas y ahora la ex lo acusa en el juicio y da versiones que podrían incriminarlo, mientras la actual mujer, que en teoría no lo quiere cerca, le hace firmar acuerdos de pago para recuperar lo que invierte en cuidar sus propiedades. Son solo negocios.