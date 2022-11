La hinchada no aguanta: duros cánticos contra el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid se despidió de una Uefa Champions League de la manera más penosa. Una victoria en seis partidos, cinco puntos de 18 posibles fueron los que el equipo colchonero logró cosechar en esta competencia. Con la ilusión latente de bajar a la Europa League, los rojiblancos viajaron a Portugal.



En el Estadio Do Dragao, Atlético de Madrid tenía tres opciones para clasificarse a la Uefa Europa League. Ganar sin importar lo que sucediera entre el Bayer Leverkusen y Brujas, empatar y que los alemanes no sumaran de a tres, y perder y que los germanos no sacaran ni una unidad. Confiaron en ese último escenario con un resultado negativo de 2-1, pero los belgas empataron, por lo cual los teutones tomaron la tercera plaza con destino a la Uefa Europa League.

Atlético de Madrid tuvo una semana para el olvido. Igualaron ante el Bayer Leverkusen con un final revolucionado fallando una pena máxima, y desaprovechando el rebote contra el travesaño y luego se encontraron con el guardameta Lukás Hradecky. Por LaLiga, cayeron de manera inesperada frente al Cádiz con un marcador de 3-2 y ahora, se despidieron sin nada en las competencias europeas.



Los jugadores y Diego Pablo Simeone sabían que no se merecían la clasificación ni a los octavos ya sin opciones de lograrlo, ni tampoco entrar en la pelea por disputar la Uefa Europa League. Antoine Griezmann fue más allá y mantuvo que era impensado que un elenco que solo ganara un partido pudiera luchar por la clasificación a torneos continentales.

Una vez finalizó el encuentro en Porto, los jugadores del Atlético de Madrid se acercaron a las gradas donde estaban ubicados los hinchas del club que llegaron a apoyar. Ahí fue cuando los seguidores se pararon y al unísono empezaron a cantar, "Esta camiseta no la merecéis" en repetidas ocasiones, marcando el mal momento que vive el conjunto colchonero.



Mientras aumentaban los cánticos, el único jugador que se quedó en el terreno de juego poniéndole la cara al rechazo de los aficionados que estuvieron en el Estadio Do Dragao fue Saúl Ñíguez. Aguantó el repudio y le puso la cara a los recados de los seguidores.