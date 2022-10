Atlético no levanta cabeza, sufrió y fue sorprendido por Cádiz

Cádiz y Atlético de Madrid se enfrentaron en la jornada 12 de LaLiga de España y terminó siendo un gran partido para los locales y uno de los peores de los colchoneros, pues el partido terminó 3-2 a favor de los locales con goles en los últimos minutos.



Desde el primer minuto de juego Theo Bongonda del Cádiz remató desde el borde del área y logró anotar por la esquina inferior izquierda. Alfonso Espino, fue autor de la asistencia para el sorpresivo gol madrugador.



Atlético de Madrid no encontró su mejor rendimiento y no vio espacios, pues Cádiz le jugó una mala pasada y fue superior al equipo de Simeone que vio como los locales se llenaron de oportunidades con Ruben Sobrino, quien por poco aumenta en el primer tiempo el marcador tras recibir un gran pase dentro del área y desperdicia una gran ocasión. El guardameta hace una magnífica parada.



Para el segundo tiempo no cambió la situación y Atlético de Madrid vio cómo Cádiz anotó el segundo gol que les cobró Álex Fernández, quien recibió un centro preciso dentro del área y remató un proyectil que se estrelló en el larguero y terminó en el fondo de la red.



Sin embargo, Atlético de Madrid logró reaccionar y sobre los últimos minutos logró el descuento gracias a un autogol de Luis Hernández, quien desvió el balón en propia puerta. Ese gol los llenó de aire y al minuto 89 Joao Felix empató el agónico 2-2, pero no fue suficiente, pues Cádiz los sorprendió en los minutos de adición.



Sobre el minuto 90+9 Ruben Sobrino marcó de forma peculiar utilizando su cuerpo, pero finalmente el balón ingresó y terminó siendo el 3-2 final a favor de Cádiz que significó la victoria frente al Atlético de Madrid, quien tuvo una semana de horror tras quedar eliminado de Champions League.