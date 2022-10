Luis Díaz es un personaje en Liverpool: confesión de Darwin Núñez

Luis Díaz es más que un gran jugador en el Liverpool FC. Sus compañeros lo valoran por su talento, su influencia en el campo de juego, y también por su personalidad alegre, humilde y amable.



El guajiro ha encontrado a un grupo muy agradable, que lo trata bien, además de tener buena amistad con los suramericanos del plantel: los brasileños Alisson, Fabinho y Roberto Firmino, así como el uruguayo Darwin Núñez; aunque también tiene buena relación con europeos.



Justamente uno de sus compañeros latinos reveló una faceta desconocida de Luis Fernando Díaz, que solo la conocen en la intimidad del equipo inglés.



Darwin Núñez contó que en uno de esos momentos de relajamiento en el equipo, se pusieron a cantar, pero el que despertó gran admiración fue el guajiro.



“Fue cuando llegué al equipo, fue en la presentación. Me dijeron que tenía que cantar, pero no encontraba una que me supiera. Estaban los brasileños que me empujaban y Díaz”, relató el delantero.



“Le puse ritmo, estaba Luis Díaz, me agitaron. Díaz, nooo, del carajo, si no fuera futbolista podía haber sido cantante”, sentenció Darwin Núñez en charla con ESPN Uruguay.