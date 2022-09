¡Lionel Messi y un sorpresivo mensaje! Se hace viral en segundos

Para nadie es un secreto que hablar de fútbol a nivel mundial sería sin duda alguna, referenciar a jugadores fundamentales e importantes como lo son Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo en la actualidad. La incógnita en que si el argentino es el mejor jugador de la historia del balompié ha estado siempre en vilo, tomando en cuenta a su compatriota, Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020, y el astro brasileño Pelé.

A su vez, Lionel Messi no solo responde en la cancha con argumentos, sino que también lo hace cada vez que utiliza sus redes sociales enviando mensajes, que pueden ser hasta inesperados o sorpresivos, pero que, en escasos segundos, se empiezan a viralizar. Y no es para menos por el gran jugador que es. En el Paris Saint-Germain, aunque ha sido un poco complicado el tema de su adaptación, o por lo menos lo fue en su primera temporada, el argentino ha tenido últimamente una faceta un poco distinta, siendo el perfecto asistente para Neymar Jr y Kylian Mbappé.



Con una asistencia para el solitario tanto de Neymar, Jr ante el Brest, Lionel Messi tuvo una gran actuación en la Ligue 1, y cerró la noche con broche de oro en sus redes sociales con un mensaje que se replicó rápidamente por sus seguidores. Resulta y acontece que Manu Ginóbili entró ese mismo sábado 10 de septiembre en el Hall of Fame de la NBA, una condecoración que por obvias razones dejó una cantidad de respuestas para el ex basquetbolista, y entre ellos, uno de Messi.



El mensaje de Lionel Messi fue proyectado durante el evento, y el anterior equipo de Manu Ginóbili, los San Antonio Spurs con el que el argentino ganó de todo en la NBA, replicó el mensaje. Y es que hay algunos periodistas que comparan a Manu con Messi en el básquetbol, mencionando que el ex basquetbolista es el Lionel Messi de su disciplina.



Por esta razón, Lionel Messi envió un recado, “me llena de orgullo escuchar a un periodista decir que Manu es el Messi del baloncesto. De hecho, deberían decir que yo soy el Manu del fútbol”. A pocos segundos de colgarlo, los seguidores del futbolista argentino retuitearon el mensaje de Messi, y a su vez, etiquetaron a Ginóbili.